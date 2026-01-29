Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Questa mattina le scuole italiane hanno iniziato a comunicare le nuove sanzioni disciplinari previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025. Tra le misure più comuni, c’è l’allontanamento temporaneo dalle lezioni, con strutture appositamente attrezzate per ospitare gli studenti coinvolti. Le scuole di diverse regioni hanno già predisposto gli spazi e le procedure per gestire queste situazioni, in modo da garantire un ambiente ordinato e sicuro. I genitori sono stati informati delle modalità, mentre gli studenti si preparano a rispettare le nuove

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Gli Uffici Scolastici regionali hanno pubblicato un Avviso per stilare un elenco di enti, associazioni ed enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni.

