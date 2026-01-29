Santangelo l?addio della città Bassolino | era molto turbato

È una storia politica lunga quasi trent’anni quella di Tino Santangelo, che ieri ha lasciato la scena cittadina. Bassolino ha parlato di un uomo molto turbato dall’addio, ricordando il rapporto che li ha visti prima avversari, poi alleati e infine amici fraterni. La sua vicenda inizia nel 1993, quando si candidò alle comunali, e da allora ha attraversato diverse fasi, segnate da intese e divergenze. La città si ferma a ricordare questa figura che ha segnato la storia politica locale.

Una storia politica - quella di Tino Santangelo - iniziata nell’autunno del 1993 quando scese in campo alle comunali prima avversario e poi alleato e amico fraterno di Antonio Bassolino. E proprio nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino - dove è stata allestita la Camera ardente - da Presidente del Consiglio comunale ha consumato nottate e giornate in battaglie politiche campali ma sempre come «Presidente di tutti gli eletti del popolo». E in quel luogo storico a rendere omaggio al “notaio galantuomo” sono arrivati in tantissimi. Malgrado la tempesta di vento e pioggia stesse flagellando la città. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Santangelo, l?addio della città, Bassolino: era molto turbato Approfondimenti su Santangelo Bassolino Parole, musica e turbamenti giovanili: arriva in città l’Open Mic Turbato L’addio della città a Paolo Castaldini. Zuppi: "Sempre al servizio degli altri. La sua era una generosità totale" La città si congeda con affetto e riconoscenza a Paolo Castaldini, figura stimata e ammirata da molti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Santangelo Bassolino Argomenti discussi: Leonardo, lo storico meccanico che c’era sempre per tutti: l’addio di Sant’Angelo in Vado; Addio a Sabatino Santangelo, fu vicesindaco nella giunta Iervolino; Napoli, addio a Santangelo, 17 anni sotto processo: Morto da innocente; Addio a Tino Santangelo. Aveva 89 anni. Addio a Tino Santangelo. Aveva 89 anniEx vicesindaco nella giunta Iervolino, è stato personaggio di spicco nella politica locale. Manfredi: Un galantuomo che ha dato tanto alle Istituzioni ... rainews.it Napoli, addio a Santangelo, 17 anni sotto processo: «Morto da innocente»Un refrain assordante, che scandisce una giornata carica di nostalgia: «È morto da innocente. Tino Santangelo non ce l’ha fatta, non ha resistito ma è morto ... ilmattino.it Morte di un galantuomo, l’addio a Tino Santangelo #tinosantangelo #politica #giurista #scomparsa #telenostra - facebook.com facebook Addio al notaio Tino Santangelo, morto l'ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino e presidente di Bagnolifutura, aveva 89 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.