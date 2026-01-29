Santa Sofia in 3d scuola e imprese insieme | presentati a Confindustria i risultati del progetto del Galilei-Vetrone

Questa mattina, nel salone di Confindustria Benevento, sono stati presentati i risultati del progetto “Santa Sofia” in 3D. La scuola e le aziende hanno collaborato per realizzare questa iniziativa, che ha coinvolto studenti e imprenditori. Durante l’evento, sono stati mostrati i lavori fatti e si sono condivisi i piani futuri. La collaborazione tra il Galilei-Vetrone e le imprese continua a portare risultati concreti per il territorio.

Si è concluso questa mattina nel salone di rappresentanza di Confindustria Benevento il progetto didattico Scuola Viva promosso ed organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone ". Il modulo, che ha promosso la valorizzazione del territorio attraverso la condivisione delle bellezze storico-artistiche, con lo specifico obiettivo di accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, si è concretizzato in azioni di incoraggiamento del dialogo culturale dei giovani per orientarli alla conoscenza, al rispetto, alla tutela del patrimonio storico-architettonico presente sul territorio cittadino.

