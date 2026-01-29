SANREMO 2026 | CONTI IRROMPE AL TG1 PER ANNUNCIARE UNO DEI CO-CONDUTTORI

Carlo Conti torna in tv per annunciare uno dei co-conduttori di Sanremo 2026. Questa sera, durante il telegiornale delle 20, il conduttore ha fatto irruzione in diretta per comunicare una novità importante. La sua presenza ha sorpreso i telespettatori, pronti a scoprire quale volto si unirà alla gara canora più amata dagli italiani.

Carlo Conti torna a collegarsi con l’edizione delle 20 del Tg1, la più celebre e seguita dagli italiani. Il tema è ovviamente un nuovo annuncio su Sanremo 2026. Il Festival, atteso in eurovisione sulla rete ammiraglia della Tv di Stato dal 24 al 28 febbraio prossimi, sta prendendo forma tassello dopo tassello per la gioia del pubblico. In migliaia lo seguiranno direttamente al Teatro Ariston di Sanremo in tutte e cinque le serate mentre oltre 10 milioni saranno i telespettatori collegati da casa, tra Italia ed estero. Conti aveva annunciato al Tg1 il cast completo di Sanremo, poi Laura Pausini primadonna fissa di tutte le sere, con tanti di esibizioni canore da sola o in duetto, e Max Pezzali ospite. 🔗 Leggi su Bubinoblog

