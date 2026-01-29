Tra una settimana complicata per Sanremo 2026. La concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e la controprogrammazione di Mediaset mettono a rischio gli ascolti. Ma ora si aggiunge un’altra minaccia: i playoff di Champions, che potrebbero ulteriormente ridurre la platea davanti alla tv. Conti si prepara a sfidare tutte queste difficoltà, mentre gli spettatori fanno già i conti tra programmi e partite.

Tra una settimana atipica a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e la controprogrammazione di Mediaset sempre pronta a scoccare la freccia, ora sugli ascolti del Festival di Sanremo 2026 incombe un’altra piaga: i playoff di Champions. Sebbene tifoso viola doc, c’è da scommettere che mercoledì sera davanti alla tv Carlo Conti abbia fatto un gran tifo per le italiane impegnate in Champions, compresa la Juventus, storica rivale della sua Fiorentina. Sfortunatamente per il direttore artistico e conduttore del Festival, tre delle quattro italiane impegnate nella più importante competizione europea per club (Inter, Atalanta e la stessa Juve, il Napoli è stato eliminato) dovranno giocarsi le loro carte nel doppio confronto dei playoff. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti contro tutti: ascolti a rischio tra Mediaset e playoff Champions

Approfondimenti su Sanremo 2026

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League.

Ultime notizie su Sanremo 2026

