sanremo 2026 come cambiano le quote dopo il primo ascolto

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce di giorno in giorno. Dopo il primo ascolto delle canzoni, le quote sui favoriti si sono mosse, con alcuni artisti che salgono in classifica e altri che scendono. I bookmaker aggiornano le loro scommesse, e gli appassionati cominciano a far girare le prime scommesse sui possibili vincitori. La gara promette già sorprese, anche se manca ancora molto alla finale.

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, e con essa si muovono le previsioni sulla possibile vittoria finale. Indiscrezioni, risultati in classifica delle hit invernali e soprattutto il primo ascolto dei brani in gara da parte della stampa hanno inciso in modo significativo sulle quote dei principali candidati. Il confronto tra le quote precedenti e successive al primo ascolto evidenzia un cambio al vertice. Se inizialmente il duo formato da Fedez e Masini era considerato il principale favorito, ora il nome più accreditato per la vittoria finale è quello di Tommaso Paradiso, che guida le preferenze dei bookmaker nonostante un leggero rialzo della quota dopo l’ascolto del brano. 🔗 Leggi su Zon.it

Dopo il primo ascolto delle canzoni di Sanremo 2026, si delineano le prime impressioni.

L'edizione 2026 di Sanremo sta vivendo una fase di revisione delle quote dei Big, influenzata dagli ascolti della stampa.

