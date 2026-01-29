Sanità Marcello FdI | Attuare il Programma nazionale di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza

La Regione deve mettere in atto il Programma nazionale di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, come richiesto da Marcello di FdI. Il commissario ha sottolineato l’urgenza di applicare questa strategia nel sistema sanitario regionale per ridurre i rischi e migliorare la sicurezza dei pazienti. La questione è diventata un tema caldo tra i politici, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione in ospedale.

Il consigliere regionale Nicola Marcello: "C'è particolare interesse a capire le modalità dell’applicazione della normativa vigente sull’antisepsi cutanea, che indicazioni siano state date alle Ausl" La Regione attui il "Programma nazionale di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (Pncar) nel Servizio sanitario regionale". A chiederlo, in un'interrogazione, è Nicola Marcello (FdI) che ricorda come "le infezioni correlate all’assistenza, rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario, incidendo sulla sicurezza dei pazienti, sulla qualità delle cure e sulla sostenibilità del Servizio sanitario regionale: in Italia si stimano ogni anno tra 500 mila e 700 mila infezioni correlate all’assistenza, pari a circa il 5-8% dei ricoveri, con un aumento significativo della mortalità, delle complicanze e della durata delle degenze.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Sanità Prevenzione

Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello, chiede di intervenire subito sulle liste d’attesa per l’impianto di valvole aortiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanità Prevenzione

Sanità, Giannotti (Forum Risk Management): Attuare riforma per servizi nel territorioE' necessario accelerare ciò che abbiamo detto da anni, anche grazie ai fondi del Pnrr, attuando la riforma dell'assistenza nel territorio. Ciò comporterebbe servizi più vicini ai bisogni concreti ... adnkronos.com

Piano regionale HIV, epatiti e infezioni. Approvata risoluzione di Marcello (FdIL’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato all’unanimità la risoluzione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello per l’adeguamento del Piano regionale su ... msn.com

TeleRama. . Sanità e liste d’attesa. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, attacca la Regione: “Una grande bugia”. L'occasione è stata la presentazione del libro di Pietro Senaldi a Bari, insieme al senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre. https:/ - facebook.com facebook