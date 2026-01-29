Sanità Lala incalza l’Asp | Promessa non mantenuta sulla casa di comunità di Cattolica Eraclea

Da agrigentonotizie.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria provinciale di Italia Viva, Roberta Lala, torna a criticare l’Asp di Agrigento sulla sanità a Cattolica Eraclea. Denuncia che la guardia medica è chiusa da mesi e che la casa di comunità promessa non è mai partita. Lala chiede risposte chiare e si dice preoccupata per i servizi che mancano ai cittadini.

“La guardia medica è chiusa da mesi e la Casa di comunità annunciata non è mai stata attivata”. È la denuncia della segretaria provinciale di Italia Viva Roberta Lala, che torna a sollecitare l’Asp di Agrigento sul futuro dei servizi sanitari a Cattolica Eraclea.Lala ricorda di essersi recata ai.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

