San Salvo Inclusiva | il fruscio degli eucalipti di Maria Grazia Zedda

Alle 17.30 di sabato 31 gennaio, l’auditorium Paolo VI di San Salvo ospita l’evento “San Salvo Inclusiva: il fruscio degli eucalipti di Maria Grazia Zedda”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Eliland e dall’Ens di Chieti, vuole sensibilizzare sul tema dell’inclusione attraverso una serie di interventi e momenti di confronto. La città si prepara ad accogliere un pomeriggio dedicato a storie e progetti che cercano di abbattere le barriere tra le persone.

