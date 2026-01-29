San Giorgio a Cremano | Vengono in trasferta e i carabinieri li fermano dopo un inseguimento Sequestrato il kit per i furti

Questa mattina, i carabinieri di San Giorgio a Cremano hanno inseguito un’auto sospetta tra San Giorgio e Portici. Durante l’inseguimento, i militari hanno fermato i due uomini a bordo, trovando un coltello e attrezzi da scasso nel veicolo. Uno dei due era già ai domiciliari, e ora rischia di tornare in carcere. La refurtiva e gli strumenti sono stati sequestrati.

Inseguimento all’alba tra San Giorgio a Cremano e Portici: in auto coltello e attrezzi da scasso, uno dei due era ai domiciliari.. Questa mattina a San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per evasione, resistenza e porto abusivo di armi e strumenti per lo scasso il 30enne di Poggioreale Ivan Engheben e denunciato un 20enne meccanico di Scampia, incensurato. Sono le 7.30 quando i carabinieri intimano l’alt alla fiat panda con i due a bordo. L’auto non si ferma e parte l’inseguimento che porterà la gazzella e la panda fino a Portici. Lì, lo pneumatico dell’utilitaria si forma e i due che scappano sono costretti a fermarsi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - San Giorgio a Cremano: Vengono in trasferta e i carabinieri li fermano dopo un inseguimento. Sequestrato il kit per i furti Approfondimenti su San Giorgio a Cremano Studente sequestrato a San Giorgio a Cremano: arrestati regista e complice San Giorgio a Cremano, due arresti per il 15enne sequestrato fuori scuola: riscatto da un milione e mezzo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Giorgio a Cremano Argomenti discussi: Concorso Comune San Giorgio a Cremano Istruttori Amministrativi 2025 – Come prepararsi; San Giorgio a Cremano, blitz antidroga nella notte: arrestato ventenne; ‘L’enigma del desiderio’: presentazione del libro il 30 gennaio a San Giorgio a Cremano; San Giorgio a Cremano, la rivolta di via cupa Mannini: Sequestrati da un privato. San Giorgio a Cremano: sequestrato kit per furtiVengono in trasferta e i carabinieri li fermano dopo un inseguimento ... msn.com SAN GIORGIO A CREMANO - Blitz antidroga, arrestato ventenne trovato con 140 grammi di hashishNapoli, 25 gen. (Adnkronos) - A San Giorgio a Cremano (Napoli) i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga un 20enne già noto alle forze dell’ordine. I militari, impegnati in un serv ... casertafocus.net Nevicata davvero intensa stamattina a San Giorgio, era da Gennaio 2021 che non si vedevano certi spessori. Foto scattate a San Giorgio durante il clou e al Branchetto a nevicata conclusa. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.