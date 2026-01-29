San Geminiano olio e ceri in corteo insieme alla banda cittadina
Sabato a Modena si svolge il corteo storico per festeggiare San Geminiano. Le autorità cittadine si radunano al Duomo, portando olio e ceri. La banda cittadina accompagna il corteo, facendo rivivere un momento tradizionale molto amato dalla gente.
Sabato 31 gennaio Modena celebra San Geminiano rinnovando uno dei momenti più sentiti della ricorrenza: il corteo storico che accompagna le autorità cittadine al Duomo per l'offerta dei doni al Santo Patrono. Accanto alla fiera nel centro storico e alla Corrida, il programma della giornata.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Corteo contro la violenza sulle donne, Paola Cortellesi: "Qui da libera cittadina. Solo insieme si cambiano le cose"
Concerto di San Geminiano, Nicola Piovani protagonista in Duomo
Il concerto di San Geminiano 2026 si svolgerà nel Duomo di Modena, con Nicola Piovani come protagonista.
