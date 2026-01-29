Samu López si presenta come il Vagnozzi di Alcaraz. Arrivato in punta di piedi, senza fama, ha lavorato sodo per portare il suo protégé in cima al tennis mondiale. López si è distinto per il metodo, senza mai cercare la luce dei riflettori, e ora guarda con orgoglio il risultato del suo impegno: il numero uno al mondo.

Samu López sta a Carlos Alcaraz come Vagnozzi sta a Sinner: è, con ritardo, lo stesso percorso da allenatore sconosciuto ai più che prende in mano le redini della preparazione del numero 1 al mondo. Dopo Ferrero lui. Un po’, appunto, come quando Sinner lasciò Piatti restando con Vagnozzi (quando però non era già all’apice della carriera). E insomma: nonostante le voci di un possibile – chissà quando – riavvicinamento tra Alcaraz e Ferrero, López racconta al Mundo come funziona il suo ruolo. Lui è l’uomo calmo, quello senza “nome”. Prima di Alcaraz ha allenato Nicolás Almagro e Pablo Carreño, ma il grande pubblico non lo conosceva mica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Samu López (il Vagnozzi di Alcaraz): “E’ bello arrivare al top solo col lavoro, senza essere stati superstar”

Approfondimenti su Carlos Alcaraz

Samu Lopez, noto coach nel mondo del tennis, ha recentemente assunto il ruolo di allenatore principale di Carlos Alcaraz.