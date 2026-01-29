Sampdoria | ufficiale Di Pardo in tre ai saluti

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Alessandro Di Pardo dal Cagliari. Il club ha reso noto di averlo acquistato a titolo definitivo e il giocatore si prepara a iniziare la nuova avventura in blucerchiato. Insieme a lui, altri due componenti della rosa si preparano a lasciare la squadra.

Romagnoli ceduto all'Empoli, Benedetti vicino all'Entella e Ioannou piace al Pafos: nuove trattative per un attaccante, il punto sul calciomercato Ufficiale un nuovo acquisto in casa Sampdoria. La società ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Di Pardo dal Cagliari. Il calciatore si è legato al club fino al 30 giugno 2029. Classe 1999, Alessandro Di Pardo è un esterno destro che prenderà il posto dell'infortunato Depaoli (stop di un mese). Cresciuto calcisticamente tra Rimini e Spal, è stato acquistato dalla Juventus nel 2017, ha vestito la maglia della Primavera bianconera e quella dell'under 23 che milita in Serie C.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Sampdoria ha annunciato la risoluzione consensuale del prestito di Marvin Çuni, conclusa in accordo con il Rubin Kazan.

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Begic, esterno sloveno.

