Salvini | Siamo dalla parte dell' agente di Polizia che si è difeso no polemiche – Il video

Matteo Salvini difende l’agente di polizia coinvolto nell’episodio di Rogoredo, sottolineando che ha fatto il suo lavoro e non ci sono motivi per polemiche. Il leader della Lega ha commentato che chi ha aperto discussioni, anche dalla sinistra, si dovrebbe limitare a rispettare il fatto che l’agente si è difeso da un uomo che aveva in mano un’arma, poi risultata salva. Salvini ha espresso dispiacere per le polemiche e ha ribadito che si tratta di un episodio in cui la polizia ha agito

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Mi spiace che a sinistra, compresa la segretaria del Pd, qualcuno polemizzi sul fatto di sangue di Rogoredo in cui un agente della Polizia di Stato ha fatto esclusivamente il suo lavoro, difendendosi dall'estrazione di un'arma che solo successivamente si è scoperta salve, da parte di un personaggio noto in zona e alle cronache giudiziarie. Indagare per omicidio volontario un agente che ha difeso se stesso e i suoi colleghi di fronte a un pregiudicato mi sembra veramente ingeneroso. Si faccia polemica politica su tutto, ma non sulla vita di un poliziotto che sta soffrendo, visto che ammazzare qualcuno ti segna per la vita.

In un'operazione antidroga a Rogoredo, agenti in borghese hanno sparato e ucciso un marocchino durante un'operazione di arresto.

Questa mattina le polemiche continuano.

