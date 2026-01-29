Salvini sfida il maltempo | I soldi del Ponte non si toccano È polemica

Matteo Salvini ribadisce che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina non devono essere toccati. Durante un comizio, il ministro ha detto chiaramente che i soldi già assegnati non devono essere spostati, anche di fronte alle difficoltà legate al maltempo che ha rallentato i lavori. La sua posizione ha fatto scoppiare nuove polemiche, con alcuni critici che chiedono di riconsiderare gli investimenti e altri che lo sostengono duramente. La questione resta calda, e a breve si aspettano nuove dichiarazioni e scontri politici

Il dibattito politico attorno alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina torna prepotentemente al centro dell'attenzione pubblica a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In un momento in cui il Sud Italia si trova a fare i conti con le pesanti conseguenze del maltempo, si è sollevata una questione di priorità economica riguardante l'allocazione delle risorse statali. La posizione espressa dal vicepremier è netta e non lascia spazio a interpretazioni ambigue: i finanziamenti stanziati per la grande opera di collegamento tra Sicilia e Calabria sono considerati intoccabili e non subiranno alcuna deviazione verso gli interventi di emergenza per i danni meteorologici.

