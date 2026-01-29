Matteo Salvini minimizza lo scontro con Vannacci, dicendo che lo vedono solo i giornalisti. «Il problema non esiste», dice, lasciando intendere che la faccenda non lo riguarda e che non ci sono tensioni reali. Per lui, tutto finisce lì, senza troppi drammi.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 “Il problema non esiste. Se appassiona i giornalisti, facciano pure. Ma tra decreto Sicurezza, ricostruzione, Olimpiadi, cantieri ferroviari, l'ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vedremo, ma è un problema solo per i giornalisti, non per gli italiani né per la Lega" così il Ministro Salvini, a margine della presentazione volume “Roberto Maroni - Discorsi politici e parlamentari", alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti

Approfondimenti su Salvini Vannacci

Salvini ha precisato di non avere dissidi con Vannacci, sottolineando che lo incontrerà durante la settimana.

In un clima di tensione politica, Tajani critica Salvini, che risponde scaricando Vannacci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti

Ultime notizie su Salvini Vannacci

Argomenti discussi: Lega, Zaia telefona a Salvini: Vannacci va espulso dal partito; La guerra dei diritti dentro la Lega: Pascale contro Vannacci. E Salvini sotto pressione; Lega attriti e frizioni: la distanza tra Salvini, Vannacci e i nordisti. Quali scenari; Salvini gela Vannacci: Fuori dal partito c’è solo il deserto.

Lega, Salvini: Vannacci? Chiariremo, ma non esiste nessun problemaIntanto, in una intervista al Corriere della Sera, Roberto Vannacci parla della nuova formazione. Io non mi accontento, non sono un tipo che si accontenta. Punto in alto. Voglio di più. Il sei, il ... adnkronos.com

Vannacci va espulso dal partito, la pressione di Zaia su Salvini: Lega nel caosL’ipotesi di una scissione, per molti, appare come sempre più probabile, una questione di tempistiche. Vannacci, secondo diversi osservatori, punterebbe anzi a una rottura definitiva. A rendere tutto ... notizie.it

ULTIMA ORA ZAIA CHIEDE A SALVINI LE DIMISSIONI O LA FUORIUSCITA DI VANNACCI: INCOMPATIBILE CON I VALORI STORICI DELLA LEGA Scontro tra l'ala ultrasovranista di Vannacci e quella liberale di Zaia. Il leader Salvini media: nel partito - facebook.com facebook

#Tajani rilancia il modello #Basilicata per le elezioni a #Roma , #Milano , #Torino e va allo scontro con #Salvini su #Consob . x.com