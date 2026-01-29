Salvini | Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti
Matteo Salvini minimizza lo scontro con Vannacci, dicendo che lo vedono solo i giornalisti. «Il problema non esiste», dice, lasciando intendere che la faccenda non lo riguarda e che non ci sono tensioni reali. Per lui, tutto finisce lì, senza troppi drammi.
(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 “Il problema non esiste. Se appassiona i giornalisti, facciano pure. Ma tra decreto Sicurezza, ricostruzione, Olimpiadi, cantieri ferroviari, l'ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vedremo, ma è un problema solo per i giornalisti, non per gli italiani né per la Lega" così il Ministro Salvini, a margine della presentazione volume “Roberto Maroni - Discorsi politici e parlamentari", alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
