Salvini | Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti – Il video

Matteo Salvini minimizza lo scontro con Vannacci, sostenendo che a lui interessa poco e che solo i giornalisti ne parlano. Durante un video pubblicato ieri, il leader della Lega ha detto che il problema non esiste e che se a qualcun altro appassiona, può continuare a parlarne. Salvini ha evitato di entrare nel merito, lasciando intendere che si tratta di una questione di poco conto.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Il problema non esiste. Se appassiona i giornalisti, facciano pure. Ma tra decreto Sicurezza, ricostruzione, Olimpiadi, cantieri ferroviari, l'ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vedremo, ma è un problema solo per i giornalisti, non per gli italiani né per la Lega" così il Ministro Salvini, a margine della presentazione volume "Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari", alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

