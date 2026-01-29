Salvini | Il Ponte serve ai siciliani in caso di disastri i soccorritori riuscirebbero ad arrivare più velocemente
Matteo Salvini torna a difendere il progetto del ponte in Sicilia, affermando che il collegamento stradale aiuterà i siciliani in caso di disastri. Durante un evento alla Camera dedicato a Roberto Maroni, il ministro ha spiegato che il ponte permetterebbe ai soccorritori di intervenire più rapidamente in situazioni di emergenza. Salvini ha sottolineato che non si capisce perché i siciliani dovrebbero continuare a trovarsi senza questa infrastruttura vitale.
“Il Ponte serve ai siciliani, anzi con il Ponte, in caso di eventi disastrosi, anche i soccorritori riuscirebbero a intervenire più velocemente, quindi non si capisce perché i siciliani dovrebbero avere i problemi e non avere neanche il Ponte “Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti a margine dell’evento alla Camera in ricordo di Roberto Maroni. “Noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia – ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -cosa facciamo: li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia Calabria e Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
