Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha confermato che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto non verranno spostati per coprire i danni causati dal maltempo al Sud. La sua decisione ha suscitato reazioni diverse: il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha invece aperto a una valutazione. La questione diventa così un fronte aperto tra chi preferisce rispettare gli impegni già stabiliti e chi propone di riconsiderare le priorità.

I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio. “No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero”. “Il Ponte va fatto, poi si può forse fare qualche anticipazione, vedremo cosa si può fare: ci sono tante proposte e si valuteranno tutte, compresa quella. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini: «I fondi del Ponte per il maltempo? Non si toccano». Ma Tajani apre: «Valutiamo»

