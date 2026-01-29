Salto con gli sci la Coppa del Mondo fa tappa a Willingen Trampolino maestoso lo spettacolo non manca mai!

La Coppa del Mondo di salto con gli sci torna in Germania, questa volta a Willingen. Il trampolino è grande e imponente, e gli atleti sono pronti a sfidarsi tra emozioni e grandi salti. Dopo i Mondiali di Oberstdorf, gli sportivi puntano tutto sulla tappa tedesca, che promette di regalare spettacolo e sorprese come sempre.

Con i Mondiali di volo di Oberstdorf ormai passati in archivio, torna in azione la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Il massimo circuito rimane in Germania, spostandosi però dalla Baviera alla più settentrionale Assia. Nel weekend a cavallo di gennaio e febbraio si gareggia infatti a Willingen. Il Mühlenkopfschanze è impianto famigerato. Non si tratta solo del Large Hill più imponente che esista, bensì anche di un trampolino dove il pericolo è davvero tangibile, soprattutto quando il vento spira frontalmente. Nel qual caso, il rischio è quello di non scendere più e trovarsi ad atterrare a misure spropositate, con tutti gli annessi e connessi del caso.

