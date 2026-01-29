Salento tenta di strangolare la ex dopo la fine della relazione | arrestato un giovane

Un giovane di 26 anni del Salento è stato arrestato dopo aver cercato di strangolare la sua ex dopo la fine della loro relazione. I carabinieri delle stazioni di Copertino e Porto Cesareo sono intervenuti durante una discussione che è presto diventata violenta. L’uomo è stato messo in manette e portato in caserma, mentre la donna ha riportato lievi ferite. La vicenda si è svolta nel cuore del Salento, dove le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per fermare l’aggressione.

Una discussione per la fine di un amore si trasforma in violenza. Nelle scorse ore i carabinieri della Tenenza di Copertino e di Porto Cesareo, hanno arrestato un 26enne del posto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce. L'accusa è di aver aggredito con l'ex compagna di soli 19 anni. I fatti risalgono alla serata del 19 gennaio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due ex fidanzati si erano incontrati per quello che avrebbe dovuto essere un chiarimento definitivo sulla fine della loro relazione. Tuttavia, la situazione è degenerata rapidamente: l'uomo avrebbe perso il controllo, afferrando la ragazza per il collo e stringendo con tale forza da farle perdere conoscenza.

