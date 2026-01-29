Salento i Comuni verso la ?pace fiscale? | si accelera per la rottamazione delle cartelle

I Comuni del Salento, tra cui Campi Salentina, Guagnano, Squinzano e Surbo, stanno accelerando sulla rottamazione delle cartelle. Molti di loro vogliono approfittare della nuova procedura agevolata, la cosiddetta rottamazione quinquies, per semplificare i pagamenti e alleggerire i contribuenti. La corsa a questa opportunità si fa più forte nelle zone del nord Salento, dove sindaci e amministrazioni stanno spingendo affinché i cittadini possano approfittare di questa possibilità.

Da Campi Salentina a Guagnano, da Squinzano a Surbo, sono diversi Comuni i dell'area del nord Salento che intendono usufruire della rottamazione quinquies, la procedura agevolata inserita nell'ultima legge di Bilancio che consente ai contribuenti di estinguere anche i debiti provenienti dai tributi comunali senza dover far fronte a eventuali sanzioni, all'aggio o agli interessi di mora. Gli atti d'indirizzo delle Amministrazioni Nelle scorse ore varie amministrazioni comunali hanno infatti proceduto a fornire agli uffici preposti specifici atti di indirizzo per vagliare appunto la possibilità di aderire alla misura introdotta dalla normativa nazionale.

