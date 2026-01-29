Il governo prepara un decreto che dovrebbe arrivare oggi in Consiglio dei ministri. Tra le misure in vista c’è anche la cosiddetta norma

Torna a sorpresa, nel decreto Pnrr, che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, la cosiddetta norma " salva-imprenditori ", quella che impedisce la aziende al pagamento degli arretrati nel caso in cui un giudice accerti la violazione del principio costituzione sul " giusto salario ". È la terza volta che l’emendamento spunta in un provvedimento del governo. Era già successo, qualche mese fa, con il decreto Ilva e, a dicembre, con la legge di Bilancio. In entrambi i casi le opposizioni e i sindacati avevano fatto muro e l’esecutivo deciso un dietrofront. Ora, la storia si ripete e bisognerà vedere se, anche questa volta, il governo ritirerà una norma che, per la Cgil, rappresenta "una grave violazione dei diritti dei lavoratori ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salari, pronto lo scudo salva-imprese. Niente arretrati in caso di condanna

