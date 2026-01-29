Salari pronto lo scudo salva-imprese Niente arretrati in caso di condanna
Il governo prepara un decreto che dovrebbe arrivare oggi in Consiglio dei ministri. Tra le misure in vista c’è anche la cosiddetta norma
Torna a sorpresa, nel decreto Pnrr, che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, la cosiddetta norma " salva-imprenditori ", quella che impedisce la aziende al pagamento degli arretrati nel caso in cui un giudice accerti la violazione del principio costituzione sul " giusto salario ". È la terza volta che l’emendamento spunta in un provvedimento del governo. Era già successo, qualche mese fa, con il decreto Ilva e, a dicembre, con la legge di Bilancio. In entrambi i casi le opposizioni e i sindacati avevano fatto muro e l’esecutivo deciso un dietrofront. Ora, la storia si ripete e bisognerà vedere se, anche questa volta, il governo ritirerà una norma che, per la Cgil, rappresenta "una grave violazione dei diritti dei lavoratori ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
