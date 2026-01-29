A Milano si pensa di fissare uno stipendio minimo di 10 euro l’ora, legato al costo della vita. La proposta mira a rispondere alle esigenze della città, ma non tutti la vedono come la soluzione giusta. I promotori insistono che si tratta di un modo pratico per adeguare i salari, ma molti altri criticano questa idea, considerando che potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva.

L’idea di fissare uno stipendio “su misura” per Milano, con una soglia base di 10 euro l’ora da ancorare all’elevato costo della vita, viene presentata dai promotori come una risposta pragmatica a un problema reale. Ma dietro il lessico rassicurante – “non sono gabbie salariali” – si intravede un rischio antico e mai davvero superato: quello di cristallizzare e finanche ampliare le disuguaglianze territoriali invece di ridurle. Nessuno nega l’evidenza dei numeri. A Milano vivere costa di più: tra il 2015 e il 2021 gli affitti sono aumentati del 22% mentre i salari sono cresciuti del 12%. È una forbice che stringe soprattutto i lavoratori a reddito medio-basso e che rende sempre più difficile abitare e lavorare lì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Salari ad hoc per Milano, una proposta completamente sbagliata

