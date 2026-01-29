Sabato si cura il centro storico | visita guidata e pulizia urbana con Retake

Sabato a Padova si svolge una giornata dedicata alla cura del centro storico. Con l’iniziativa “Io mi prendo cura” si alterneranno visite guidate e pulizie urbane intorno a Palazzo Moroni e nelle piazze più antiche della città. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nel mantenere vivo e bello il cuore di Padova.

Il centro storico come spazio da conoscere, attraversare e curare. Sabato 31 gennaio Padova torna a mettersi in cammino con “Io mi prendo cura”, iniziativa che intreccia valorizzazione culturale e rigenerazione urbana attorno a Palazzo Moroni e alle piazze storiche. L’appuntamento rientra nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il centro storico di Giangrandi rappresenta un'area di grande afflusso pedonale, dove la sicurezza è fondamentale.

