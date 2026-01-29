Sabalenka batte Svitolina | Contenta della vittoria Ma niente saluto a rete

Aryna Sabalenka batte Elina Svitolina e si qualifica per la finale degli Australian Open. La bielorussa ha vinto l’incontro e si dice soddisfatta della prestazione, anche se niente saluto a rete con l’avversaria. Il match si è disputato sotto il sole di Melbourne, lasciando i tifosi senza parole.

Sotto il cielo di Melbourne si è conclusa la semifinale di tennis degli Australian Open tra la bielorussa numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e l'ucraina Elina Svitolina, numero 3 del ranking. Partita a senso unico: la Tigre di Minsk si è imposta sull'avversaria in un'ora e un quarto di gioco, senza concedere set con il punteggio di 6-2 6-3. A far discutere è stata la mancata stretta di mano fra le due a margine della partita. Un gesto preannunciato sul maxischermo:" Al termine dell'incontro, non ci sarà alcuna stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto per entrambe durante e a seguito del match". 🔗 Leggi su Iltempo.it

