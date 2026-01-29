La tensione tra Russia e Europa si fa più forte. Mosca avverte di poter colpire qualsiasi parte del continente, mentre le polemiche tra Stati Uniti e alleati europei si intensificano. La minaccia di un conflitto globale si fa più concreta, e i timori di una terza guerra mondiale aumentano di giorno in giorno.

Mentre le tensioni politiche tra gli USA e i loro alleati europei continuano a crescere, aumentano i timori di una terza guerra mondiale. Con la Russia che celebra apertamente la frattura e suggerisce che Mosca potrebbe colpire “qualsiasi parte dell’Europa” senza temere ritorsioni da parte degli americani. Il divario tra Stati Uniti ed Europa si è profondamente accentuato nell’ultimo anno, con il presidente Donald Trump che continua a minare le alleanze internazionali e a mettere in dubbio l’impegno dell’America nei confronti della NATO e dei suoi 32 Stati membri. “Ho reso la NATO molto migliore, molto più forte. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Russia: ”Possiamo scegliere di colpire qualsiasi parte dell’Europa”

Approfondimenti su Russia Europe

Oreshnik, in Russia, ha lanciato un super missile con una gittata di 5.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La Russia avverte la Nato: “Abbattere i nostri jet significherebbe guerra”

Ultime notizie su Russia Europe

Argomenti discussi: Il destino dell’Europa è oltre l’Occidente; Goodbye, Trump L’era delle grandi potenze è ormai una realtà, ha detto il cancelliere tedesco Merz; Lamezia, Lo Moro e Masi: Evento Russia today in città è insulto alla nostra democrazia; L'allarme di Kaja Kallas all'Europa: La Russia è una minaccia a lungo termine.

Ucraina - Russia, le notizie di lunedì 26 gennaio sulla guerraLe notizie di lunedì 26 gennaio sul conflitto in Ucraina. Il Cremlino: non parleremo mai con Kallas, l'Europa incompetente ... corriere.it

Tour Amici della Russia 2026 Le prenotazioni per i nostri tour sono andate forte a gennaio: abbiamo giá 10 persone per il tour notti bianche e per il tour di ferragosto, per i quali possiamo quindi fin da subito confermare la presenza dell'accompagnatore italian facebook

Gli ucraini stanno combattendo anche per noi. Il minimo che possiamo fare è aiutarli davvero. La Russia sta continuando a bombardare le infrastrutture civili. Milioni di ucraini sono senza luce e riscaldamento a -20 gradi. Per questo è stata lanciata una raccolt x.com