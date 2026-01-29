Isabella Locatelli ha deciso di lasciare la Nazionale italiana di rugby femminile. Dopo aver indossato la maglia azzurra in 56 occasioni, ora si prende una pausa, ma non si ritira dal rugby. La giocatrice ha comunicato la sua scelta, chiudendo un capitolo importante della sua carriera senza però smettere di giocare.

Isabella Locatelli lascia la Nazionale italiana di rugby femminile, con la quale ha collezionato 56 caps: l’addio alla maglia azzurra non coinciderà col ritiro agonistico. L’azzurra, infatti, continuerà a giocare nella squadra di club nella quale milita, il Rugby Colorno. Locatelli saluta la maglia azzurra con un lungo commiato al sito federale: “ Sono così tante le emozioni che mi ha lasciato il rugby, che non saprei descriverle tutte, perché comprenderebbero tutta la ruota delle emozioni di Plutchick. È stato un percorso lungo e a volte molto complicato, che rifarei altre mille volte da capo e nello stesso modo in cui l’ho fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Isabella Locatelli lascia la Nazionale

Approfondimenti su Isabella Locatelli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Isabella Locatelli

Rugby femminile, Isabella Locatelli lascia la NazionaleIsabella Locatelli lascia la Nazionale italiana di rugby femminile, con la quale ha collezionato 56 caps: l'addio alla maglia azzurra non coinciderà col ... oasport.it

Rugby, mondiale femminile: le convocate dell'Italia e tutte le loro speranzeTutte le gare delle azzurre ai Mondiali di rugby saranno trasmesse in tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay: una copertura che permetterà ai tifosi italiani, grazie all’accordo tra Fir e servizio ... corrieredellosport.it

Grazie Isa Locatelli, terza linea con 56 Caps #Italrugby, ha annunciato il proprio ritiro dalla Nazionale #Azzurra: “È stata adrenalina pura” La News completa su Federugby.it #Insieme | #RugbyPassioneItaliana - facebook.com facebook