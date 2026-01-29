Rubano spray al peperoncino e lo usano contro il negoziante Presa banda di ragazzini

Una banda di ragazzini ha rubato uno spray al peperoncino in un negozio, ma invece di scappare subito, hanno usato la bomboletta contro il negoziante. Quello che doveva essere un furto senza troppi problemi si è trasformato in una rapina violenta. Il commerciante ha subito l’aggressione e ora la polizia cerca di risalire ai responsabili.

Doveva essere un furto di merce di poco valore, si è trasformato in una rapina impropria violenta ai danni di un esercente. I Carabinieri della Compagnia di Carpi, supportati dai colleghi della locale Stazione e di Campogalliano, hanno chiuso il cerchio attorno a un gruppo di quattro giovani.

