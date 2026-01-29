Rubano materiale elettrico e causano uno stop alla circolazione ferroviaria

Questa mattina un gruppo di ladri ha preso di mira la cabina di comando che gestisce il traffico ferroviario tra Cancello e Sarno. Hanno rubato materiale elettrico e, nel tentativo di fuggire, hanno causato la perdita di energia e un incendio nei circuiti, che ha portato alla sospensione della circolazione sulla linea. La polizia sta indagando e i treni sono stati fermati fino a nuovo avviso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno rubato del materiale elettrico dalla cabina di comando per la gestione del traffico ferroviario e non solo hanno causato l'interruzione della tratta Cancello – Sarno ma anche un incendio dei circuiti elettrici per un verosimile cortocircuito. E' accaduto a Marigliano, in provicia di Napoli. Sono stati i carabinieri della stazione di Marigliano ad intervenire in via del Carmine Km 6+244 nella postazione di controllo dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.

