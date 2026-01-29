Ruba uno zaino in stazione con un complice | era ricercato e finisce in carcere

La polizia di Verona ha arrestato un uomo di 29 anni ricercato da Bologna. Era stato cercato per una misura cautelare e lo hanno trovato nei pressi della stazione di Porta Nuova. Il ragazzo, straniero, aveva già dei precedenti e ora si trova in carcere.

Ricercato per una misura cautelare detentiva disposta dall'autorità giudiziaria di Bologna, il cittadino straniero 29enne è stato individuato dalla polizia di Stato do Verona nei pressi della stazione di Porta Nuova. La cattura è avvenuta in seguito alla segnalazione di una ragazza che sosteneva.

