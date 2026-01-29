Ruba rame in un edificio della curia 24enne fermato con 45 pezzi nel furgone

I carabinieri di Farini hanno fermato un giovane di 24 anni con un furgone pieno di rame rubato. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di portare via 45 pezzi di metallo da un edificio della Curia Vescovile di Piacenza, in località Le Pianazze. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti nella zona.

I carabinieri della Stazione di Farini sono intervenuti nei giorni scorsi in località Le Pianazze a seguito di diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti e a un presunto furto di materiale metallico in una struttura di proprietà della Curia Vescovile di Piacenza. Nella serata del 20.

