Rossetto rosso | i segreti per applicarlo e trovare la tonalità giusta
Il rossetto rosso torna di moda e attira l’attenzione di molte donne. Per applicarlo bene e scegliere la tonalità giusta, bisogna seguire alcuni trucchi semplici. Non basta comprare un colore e metterlo: ci sono tecniche precise per farlo durare più a lungo e valorizzare il volto. In questo articolo spieghiamo passo passo come ottenere un risultato naturale o audace, a seconda delle occasioni.
L’abbiamo detto tante volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo: il rossetto rosso non è solo un cosmetico. È stato simbolo di libertà, di emancipazione e di rivoluzione sociale. Da sempre comunica famminilità: non è un caso dunque che le dive più celebri della storia non abbiano mai potuto farne a men o. Non ha età o stagione. C’è chi lo ama a occhi chiusi e chi teme che non sia per tutte. Il rossetto rosso ha una sua presenza scenica precisa e chi lo indossa comunica sempre qualcosa. Forse non la scelta per tutti i giorni (qualcuno, forse, avrebbe da ridire.), ma sicuramente da sfoggiare spesso. 🔗 Leggi su Amica.it
