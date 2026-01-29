Il Milan lavora ancora per rinforzare la difesa e ha messo nel mirino Nathan Aké, il difensore del Manchester City. Tuttavia, finora il club inglese non ha dato segnali di voler cedere il giocatore, anche se i sondaggi sono stati fatti. Le trattative sono ancora in alto mare e il tempo stringe, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per concludere il suo calciomercato invernale e, nelle ultime ore, ai rossoneri è stato accostato il nome di Nathan Aké. Classe 2005, olandese ex Bournemouth e Chelsea, Aké milita nel Manchester City dal 2020. In questa stagione ha trovato poco spazio finora, ma adesso sta giocando perché i 'Citizens' di Pep Guardiola hanno fuori Joško Gvardiol, John Stones e Rúben Dias per infortunio. Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale su 'YouTube' facendo un po' il punto della situazione sulla possibile pista Aké per il Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano: “Milan, sondaggi per Aké. Ma ad oggi il Manchester City non apre alla partenza”

Approfondimenti su Nathan Aké

L’Inter sta valutando alcune opzioni per rafforzare il reparto difensivo e ha mostrato interesse per Nathan Aké del Manchester City.

L’Inter continua a monitorare il mercato internazionale per rafforzare la propria linea difensiva.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nathan Aké

Argomenti discussi: Sondaggio del Milan per Aké: contatti con il Manchester City, due gli ostacoli principali; È una bella Roma, ma il Milan la rallenta. Un punto a testa e l'Inter va in fuga; Calciomercato live oggi: Krstovi? a un passo dall'Atalanta, Vardy idea Napoli, Bailey arriva a Roma, arabi su Locatelli, Vlahovic pista...; ? Aké-Milan si complica: sondaggi fatti il City non apre all’affare!.

Milan-Aké, Romano: Al momento il City non apre alla partenza dell'olandeseFabrizio Romano, intervenuto in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato così di Nathan Aké, difensore del Manchester City che il Milan sta seguendo con grande ... milannews.it

Milan, nuovo nome per la difesa. Moretto: Sondaggio per Aké del City. Da capire se può diventare un'opportunità in questi ultimi giorni di mercatoMatteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato di gennaio del Milan che avrebbe messo nel mirino il difensore olandese classe 1995 ... milannews.it

Le possibili avversarie di Inter, Juve e Atalanta nei Playoff di Champions In caso di passaggio agli ottavi, affronterebbero: INTER Sporting Lisbona/Manchester City JUVENTUS Liverpool/Tottenham ATALANTA Arsenal/Bayern Monaco facebook

CHAMPIONS LEAGUE Ai playoff Inter contro Bodo o Benfica. In caso di ottavi, sulla strada dei nerazzurri Sporting Lisbona o Manchester City x.com