Romanina via libera dal Campidoglio | arrivano centro sportivo e parco

La giunta Gualtieri ha dato il via libera al nuovo piano di zona D5 Romanina. In un’area di circa 47 ettari, nasceranno un centro sportivo e un parco attrezzato. I lavori sono in fase di approvazione e presto i residenti potranno usufruire di nuove strutture sportive e spazi verdi.

Il Piano di zona D5 Romanina avrà il suo parco attrezzato e l'atteso centro sportivo.La giunta Gualtieri ha approvato il piano di fattibilità tecnico economico che porta, in un'area di circa 47 ettari, importanti investimenti. Il quadrante fa un passo avanti per diventare una centralità urbana.

