La Roma tiene d’occhio Andreas Schjelderup, ma il giocatore non si muove. Dopo aver segnato due gol contro il Real Madrid, il talento norvegese del Benfica resta concentrato sulla sua stagione. La società giallorossa valuta possibili mosse, ma al momento non ci sono novità ufficiali. Nel frattempo, il Benfica si prepara a offrire al classe 2004 un rinnovo di contratto per blindarlo.

La Roma monitora il mercato degli esterni, ma Andreas Schjelderup non si muove. Dopo la doppietta contro il Real Madrid, il talento norvegese classe 2004 è finito al centro delle attenzioni, anche a Trigoria. Tuttavia, la linea del Benfica è netta: resta a Lisbona. Il club portoghese intende blindarlo con un rinnovo, confermandolo alla corte di José Mourinho. Una scelta che chiude, di fatto, la finestra per le pretendenti in questa fase. La Roma prende atto e ricalibra le valutazioni sugli altri profili per l’attacco. L’indicazione arriva da Gianluca Di Marzio: Schjelderup è considerato centrale nel progetto del Benfica e non è sul mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Schjelderup non si muove: il Benfica prepara il rinnovo

Approfondimenti su Roma Schjelderup

Sul fronte del calciomercato, la Roma valuta un nuovo profilo offensivo proveniente dal Benfica: il nome di Schjelderup emerge come possibile rinforzo per l’attacco.

Recenti sviluppi indicano che Andreas Schjelderup potrebbe lasciare il Benfica, dove trova poco spazio con José Mourinho.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Schjelderup

Mourinho avvisa Parma, Roma e... Juventus: Schjelderup non è un esubero del BenficaQuesta sera il Benfica si presenta sul campo della Juventus per la partita valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato di Champions League. E nella. tuttomercatoweb.com

Roma su Schjelderup, ma è lontana. Parma e Sauer in balloRoma valuta Schjelderup del Benfica, ostacolata dalla concorrenza e da questioni personali. Parma in pole, mentre per Sauer servono 15 mln. europacalcio.it

Calciomercato Roma: Schjelderup verso la permanenza al Benfica bit.ly/4a7rInL #AsRoma x.com

Schjelderup del Benfica, nome sondato dalla Roma per l'attacco, ha raggiunto l'accordo verbale con il Club Brugge https://www.pagineromaniste.com/calciomercato-roma-accordo-verbale-tra-club-brugge-e-schjelderup/ facebook