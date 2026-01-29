Roma Massara | Sulemana? Non c’è nessuna sfida Le sfide sono in campo e in questi ultimi giorni di mercato

Massara mette subito le cose in chiaro: nel caso di Sulemana, non ci sono sfide tra club o pressioni esterne. Il dirigente giallorosso spiega che le vere sfide si giocano in campo e che, con i mercati ancora aperti, ci sono ancora giorni decisivi per la Roma. A poche ore dall’inizio della partita contro il Panathinaikos, Massara parla ai microfoni di Sky Sport, lasciando intendere che la squadra si concentra sulle ultime ore di mercato e su quello che può arrivare, senza distrazioni.

Roma, Massara: Ferreira Carrasco tramontato, nessuna sfida col Napoli per SulemanaFrederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro il Panathinaikos. Per. m.tuttomercatoweb.com

Roma, Massara: Carrasco è una pista definitivamente tramontataA pochi minuti dal fischio d’inizio di Panathinaikos-Roma, ultimo match della League Phase di UEFA Europa League, Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport. Il ds giallorosso ha commentato ... gianlucadimarzio.com

