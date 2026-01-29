Roma Massara frena | nessuna trattativa chiusa Carrasco fuori dai piani

Ricky Massara, il direttore sportivo della Roma, mette le cose in chiaro. A poche ore dalla partita di Europa League contro il Panathinaikos, ribadisce che non ci sono trattative in fase di definizione e che Carrasco non rientra nei piani della squadra. Parole ferme, niente accordi segreti o conflitti con il Napoli per Sulemana. La squadra si concentra sulla partita, mentre il mercato rimane fermo.

Parole chiare da Atene. Il ds della Roma, Ricky Massara, fa il punto sul mercato a poche ore dalla sfida di Europa League contro il Panathinaikos: nessuna trattativa in fase di chiusura e nessun duello aperto con il Napoli per Sulemana. “Sul mercato non c’è nessuna sfida, solo sul campo. Mancano poche ore, girano tanti nomi: se ci saranno opportunità utili, proveremo a coglierle. Al momento non c’è nulla di definito”, il messaggio del dirigente giallorosso. Capitolo esterno sinistro: ipotesi archiviata per Yannick Carrasco, oggi all’ Al-Shabab dopo l’esperienza all’ Atletico Madrid. “Era stata valutata, ma è definitivamente tramontata”, la chiusura di Massara.🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma ha concluso le trattative per Joshua Zirkzee, che rimarrà allo United, e ha deciso di non avanzare per Yannick Carrasco.

Il nome di Adam Maruši? continua a essere al centro delle voci di mercato in vista della prossima estate.

