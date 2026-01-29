Roma in Europa senza centravanti | l’emergenza che diventa test

Roma si presenta all’ultima notte della fase a gironi di Europa League senza un centravanti di ruolo. Gian Piero Gasperini, noto per il suo calcio aggressivo e intenso, si trova a dover affrontare questa emergenza, che diventa un vero e proprio test per la squadra e per lui stesso. La situazione mette in evidenza le difficoltà di una rosa che, in questo momento, non ha un’alternativa naturale in attacco.

C'è un'ironia sottile che accompagna la prima stagione romanista di Gian Piero Gasperini. Proprio lui, l'allenatore che ha sempre costruito il suo calcio sull'intensità e sull'aggressione offensiva, si presenta all'ultima notte della fase campionato di Europa League senza un solo centravanti di ruolo a disposizione. Una sorte di maledizione che prende forma sul prato dell'Olimpico di Atene, dove la Roma sfida il Panathinaikos di Rafa Benitez con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione. Vincere significherebbe accesso diretto agli ottavi di finale, ma anche un pareggio, combinato con altri risultati, potrebbe bastare.

