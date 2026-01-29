Oggi all’Olimpico di Atene Angelino è tornato tra i convocati della Roma. Dopo settimane di incertezza, lo staff ha visto segnali positivi, con il giocatore in crescita e in buona forma fisica. È un passo avanti importante nella sua ripresa, che potrebbe portarlo presto in campo.

Il segnale che lo staff aspettava è arrivato all’ Olimpico di Atene. Angelino è tornato tra i convocati e, questa volta, con sensazioni diverse: condizione in crescita e risposte evidenti sul piano fisico. Rispetto al rientro di dicembre e alle gare successive, il quadro è cambiato. I progressi sono concreti e visibili, tanto da rimettere l’esterno al centro delle rotazioni in un reparto chiave. Per la Roma, in questo momento, è un rinforzo vero, interno, ma pesante. Il recupero di Angelino restituisce profondità e soluzioni sugli esterni. E nel momento decisivo della stagione, non è un dettaglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Angelino torna tra i convocati: segnali positivi

Gasperini ha annunciato i convocati per la sfida tra Celtic e Roma, segnando il ritorno di Angelino tra i disponibili.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

