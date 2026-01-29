Roma ad Atene per il top 8 | Europa League al bivio

Da sololaroma.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la Roma affronta l’ultimo impegno della fase a eliminazione diretta di Europa League. La squadra giallorossa è arrivata ad Atene, pronta a giocarsi tutto in una sfida che potrebbe decidere il suo destino europeo. Il calcio d’inizio è previsto per le 21.

Ultimo atto della fase campionato di Europa League. La Roma è ad Atene e domani sera, calcio d’inizio alle 21.00, sfiderà il Panathinaikos con un obiettivo preciso: entrare tra le prime otto ed evitare il passaggio dai playoff. Novanta minuti che valgono molto più di una semplice qualificazione. Centrare il top 8 significherebbe accedere direttamente agli ottavi e alleggerire un calendario già carico. La partita, dunque, pesa anche in prospettiva. C’è però un dettaglio regolamentare da non sottovalutare. I cartellini accumulati finora non verranno azzerati né al termine della fase campionato, né dopo eventuali playoff o ottavi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma ad atene per il top 8 europa league al bivio

© Sololaroma.it - Roma ad Atene per il top 8: Europa League al bivio

Approfondimenti su Roma Atene

Roma ad Atene, tutte le info per la trasferta di Europa League

La Roma ha reso note le informazioni per i tifosi in viaggio verso Atene, in vista dell’ultima giornata di Europa League contro il Panathinaikos.

Europa League, Roma: via alla vendita dei biglietti per Atene

La Roma ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per l'ultima partita della fase a gironi di Europa League contro il Panathinaikos, che si giocherà ad Atene.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Atene

Argomenti discussi: Panathinaikos-Roma, il programma della vigilia: rifinitura ad Atene, poi la conferenza di Gasp; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; La Roma batte anche lo Stoccarda e prenota gli ottavi di Europa League: Pisilli fa sorridere Gasperini; Panathinaikos-Roma: probabili formazioni, quando e dove vederla.

roma ad atene perPanathinaikos-Roma: i capitolini ad Atene per il pass ottavi, formazioni e orari tvAtene (Grecia) 28 gennaio 2026 – Ultima sfida della fase a campionato di Europa League, la Roma vola ad Atene dove ad attenderla ci sarà il Panathinaikos: in palio gli ultimi tre punti di questa fase ... sport.quotidiano.net

roma ad atene perRoma, domani ad Atene c'è il Panathinaikos in Europa League: le immagini della rifinituraUltimo appuntamento in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata domani fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.