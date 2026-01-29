Questa sera la Roma affronta l’ultimo impegno della fase a eliminazione diretta di Europa League. La squadra giallorossa è arrivata ad Atene, pronta a giocarsi tutto in una sfida che potrebbe decidere il suo destino europeo. Il calcio d’inizio è previsto per le 21.

Ultimo atto della fase campionato di Europa League. La Roma è ad Atene e domani sera, calcio d’inizio alle 21.00, sfiderà il Panathinaikos con un obiettivo preciso: entrare tra le prime otto ed evitare il passaggio dai playoff. Novanta minuti che valgono molto più di una semplice qualificazione. Centrare il top 8 significherebbe accedere direttamente agli ottavi e alleggerire un calendario già carico. La partita, dunque, pesa anche in prospettiva. C’è però un dettaglio regolamentare da non sottovalutare. I cartellini accumulati finora non verranno azzerati né al termine della fase campionato, né dopo eventuali playoff o ottavi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma ad Atene per il top 8: Europa League al bivio

La Roma ha reso note le informazioni per i tifosi in viaggio verso Atene, in vista dell’ultima giornata di Europa League contro il Panathinaikos.

La Roma ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per l'ultima partita della fase a gironi di Europa League contro il Panathinaikos, che si giocherà ad Atene.

Panathinaikos-Roma: i capitolini ad Atene per il pass ottavi, formazioni e orari tvAtene (Grecia) 28 gennaio 2026 – Ultima sfida della fase a campionato di Europa League, la Roma vola ad Atene dove ad attenderla ci sarà il Panathinaikos: in palio gli ultimi tre punti di questa fase ... sport.quotidiano.net

Roma, domani ad Atene c'è il Panathinaikos in Europa League: le immagini della rifinituraUltimo appuntamento in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata domani fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare. tuttomercatoweb.com

Vigilia di Europa League movimentata per Gian Piero Gasperini, alle prese con la solita emergenza del reparto offensivo. Senza Ferguson (sente ancora dolore alla caviglia sinistra) e El Shaarawy indisponibili e il duo Malen-Vaz fuori lista, il tecnico gialloross - facebook.com facebook

ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Roma, Ferguson non convocato contro il Panathinaikos Ha ancora dolore per il trauma alla caviglia sinistra #SkySport #SkyUEL x.com