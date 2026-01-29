Rolando Di Marco dagli infortuni al titolo regionale di cross | Esempio di passione e tenacia

Rolando Di Marco, podista di Viterbo, ha vinto il titolo regionale di cross a Roma. La vittoria ha sorpreso molti, visto che l’atleta era fermo per infortuni a lungo e ha affrontato una gara molto competitiva. Con passione e tanta determinazione, Di Marco ha dimostrato che anche dopo periodi difficili si può tornare a vincere.

L'atleta e commerciante trionfa a Roma e Francesco Battistoni (FI) si complimenta: "La sua vittoria è motivo di orgoglio per Viterbo e per gli appassionati di sport" Rolando Di Marco, atleta podista viterbese, conquista il titolo regionale di cross a Roma. Vittoria non banale visto l'assenza prolungata alle gare per infortunio e soprattutto l'alto livello agonistico della manifestazione sportiva. Complimenti per l'atleta e commerciante viterbese dal deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni: "Rolando Di Marco ha dato dimostrazione di come la passione, la tenacia e l'amore verso lo sport siano più forti degli ostacoli della vita.

