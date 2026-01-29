Rogoredo le telecamere al centro della battaglia legale | ‘É vicina al luogo del delitto’

A pochi giorni dalla morte di Abdherraim Mansouri, le telecamere tornano al centro delle indagini. Le immagini raccolte vicino al boschetto di Rogoredo potrebbero cambiare le carte in tavola. Gli inquirenti stanno analizzando le riprese per capire se ci siano elementi che possano chiarire cosa sia successo davvero quel giorno. La vicenda resta avvolta da molti dubbi, mentre la famiglia dell’uomo chiede giustizia.

Morte Abdherraim Mansouri, la svolta dalle immagini?. A pochi giorni dalla tragedia nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano, emergono importanti sviluppi sull’indagine relativa alla morte di Abdherraim Mansouri, 28 anni, ucciso da un colpo esploso dal poliziotto del Commissariato di Mecenate. La notizia, già nota, lascia spazio ora alle dichiarazioni dei legali e alle indagini in corso, che potrebbero chiarire se si sia trattato di legittima difesa o di un omicidio volontario. “Noi siamo tranquillissimi”, dice l’avvocato del poliziotto. Piero Porciani, legale del poliziotto, ha commentato la vicenda con sicurezza: “Speriamo ci siano le telecamere, così si potrà confermare tutto ciò che ha detto il poliziotto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Mansouri ucciso a Rogoredo, il legale dell'agente: «Speriamo ci siano le telecamere nella zona». Insulti all'avvocata dei MansouriIl legale del poliziotto che lunedì 26 gennaio ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, il 28enne originario del Marocco con precedenti per ... msn.com

Uno sparo da 30 metri: per ora è l’unica certezza nella morte del pusher a Rogoredo. Perizia balistica, autopsia e analisi del cellulare per ricostruire la dinamicaIndagini a 360° per accertare quanto accaduto durante un controllo anti-spaccio finito nel sangue, con il decesso di Abdherraim Mansouri. L’agente indagato: legittima difesa. Al setaccio le telecamere ... ilgiorno.it

Milano, l’avvocata di Mansouri: “Con testimoni e telecamere arriveremo alla verità” Il fratello di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo, a Milano, da un poliziotto in borghese con un colpo di pistola durante un’operazione antidroga, chiede che sia accertata t - facebook.com facebook