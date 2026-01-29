Rogoredo grazie a chi il marocchino era in Italia | travolta la sinistra

Questa mattina a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano, è avvenuto un incidente che ha scosso l’intera zona. Abderrahim Mansouri, un marocchino di 28 anni noto alle forze dell’ordine, è stato travolto e ucciso. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla presenza di stranieri con permessi di soggiorno in Italia. Mansouri, infatti, avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno europeo grazie al governo spagnolo di Pedro Sánchez, che da sempre è un punto di riferimento per la sinistra italiana. La morte dell

Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino di 28 anni ucciso a Rogoredo, alla periferia est di Milano, avrebbe avuto un permesso di soggiorno Ue grazie al governo spagnolo di Pedro Sánchez, l'idolo della sinistra. Lo riporta il Giornale. L'uomo, conosciuto come Zack e rimasto ucciso lunedì 26 gennaio dopo uno scontro con la polizia, era noto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. La linea di Sanchez sui migranti, d'altronde, è nota: se nella maggior parte dei Paesi si preferisce irrigidire le norme, in Spagna invece accade esattamente il contrario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La sparatoria avvenuta a Milano, nel quartiere di Rogoredo, ha coinvolto un giovane di 28 anni noto alle forze dell’ordine.

