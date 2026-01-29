Rogo a Crans salgono a 4 gli indagati

A Crans-Montana la procura ha aggiunto un nuovo nome all’elenco degli indagati dopo l’incendio al locale Le Constellation di Capodanno. Ora sono quattro le persone sotto inchiesta, tra cui anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica. L’indagine si concentra sulle cause dell’incendio che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento gravissimo di altre 116. La procura sta verificando eventuali responsabilità e negligenze nella gestione della sicurezza prima e durante l’evento.

10.40 Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulta indagato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno al locale Le Constellation,dove sono morte 40 persone e 116 rimasti gravemente ustionati. L'attuale responsabile comunale sarà interrogato dalla Procura di Sion il 6 febbraio. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il Comune di Crans non ha effettuato ispezioni al pub Le Constellation dal 2019.

