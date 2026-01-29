La conferenza stampa dei soci di maggioranza del Siena Fc si apre con una premessa. Patrick Englund annuncia che l’obiettivo principale ora sono i play-off, ma già pensa al futuro: “Il prossimo anno punteremo alla Lega Pro”. Dal canto suo, Fredrik Dahlin non entra nei dettagli, mentre Guerri, assente, parlerà sabato con il nuovo allenatore Gill Voria. La squadra si prepara a una fase importante, tra speranze e piani per la prossima stagione.

L’attesa conferenza stampa dei soci di maggioranza del Siena Fc, Fredrik Dahlin e Patrick Englund (Guerri non vi ha preso parte, parlerà sabato insieme al nuovo allenatore, Gill Voria) inizia con una premessa. "Condanniamo fermamente ogni forma di violenza rivolta ai tesserati del Siena Calcio, non deve succedere, per nessun motivo. Il gioco del calcio è importante, ma ci sono dei limiti". Al via quindi le domande, mentre da fuori iniziano a far rumore le grida di contestazione dei tifosi: si parte dagli obiettivi, a breve e più lungo termine. "Quest’anno è impossibile vincere il campionato, lo sappiamo – spiega Englund – ma vogliamo raggiungere i play off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur, Englund: "L’obiettivo? Ora i play-off. Il prossimo anno punteremo alla Lega Pro"



