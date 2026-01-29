Roberta Bruzzone rivela i motivi del litigio con Milo Infante. La criminologa, che per anni è stata un volto noto della televisione di approfondimento, spiega come il rapporto tra loro fosse diventato complicato. «Era come un fratello, ma poi…» dice, senza entrare troppo nei dettagli, lasciando capire che qualcosa si è rotto tra loro nel tempo. La notizia ha fatto discutere tra i fan e gli appassionati di cronaca nera.

Per anni è stata una presenza costante nei programmi di approfondimento televisivo, diventando uno dei volti più riconoscibili quando si parla di cronaca nera. Roberta Bruzzone, criminologa tra le più esposte mediaticamente, ha affiancato per lungo tempo Milo Infante nel talk di Rai 2 Ore 14, contribuendo al dibattito su alcuni dei casi più seguiti dal pubblico. Poi, all’improvviso, l’ addio. Un’uscita che ha fatto discutere e che per molto tempo è rimasta avvolta nel silenzio. A fare chiarezza, oggi, è stata la stessa Bruzzone, che ha scelto di raccontare cosa si è davvero incrinato in quel rapporto, parlando apertamente durante il podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Roberta Bruzzone svela perché ha litigato con Milo Infante «Era come un fratello, ma poi…», ecco cosa ha fatto

Roberta Bruzzone spiega perché ha deciso di lasciare il suo ruolo in tv.

