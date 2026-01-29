rissa nella notte pestato e lasciato a terra

Una rissa s’è scatenata nella notte in viale Gramsci a Pisa. Due uomini si sono affrontati a calci e pugni, finché uno dei due è stato lasciato a terra, confuso e sanguinante. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e identificare l’aggressore.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Botte, calci e pugni in viale Gramsci. Un uomo giace in mezzo alla strada, abbandonato lì in stato confusionale dal suo aggressore. Due auto lo schivano miracolosamente. Era passata la mezzanotte da una manciata di minuti quando un residente di viale Gramsci, Alberto Bozzi è costretto ad affacciarsi dalla finestra attirato dalle grida di due uomini. “Mi sono affacciato ed ho visto in strada, mentre passavano le macchine, due uomini che si picchiavano. Uno di questi è caduto a terra per le botte. L’altro, con cappuccio della felpa tirato sulla testa, ha continuato a menarlo per poi andarsene lasciandolo lì riverso in piena carreggiata con alcune macchine, almeno due, che hanno schivato il corpo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

