Risorse ormai ridotte al limite Arcola Consiglio straordinario

Questa mattina il Comune di Arcola ha convocato un consiglio straordinario per affrontare la difficile situazione delle risorse pubbliche, ormai quasi esaurite. Durante l’incontro, i membri dell’amministrazione hanno evidenziato come molte famiglie del paese vivano in condizioni di forte disagio, senza supporto adeguato. Una domanda si fa largo tra i presenti: come mai nessuno si è accorto che in alcune abitazioni la situazione era così grave? La questione ha acceso un dibattito acceso tra i presenti, che ora promettono di intervenire al più presto.

"Possibile che nessuno si sia accorto che in quella casa c’era una famiglia con un forte disagio e una condizione non accettabile?". Non comincia con il piede giusto il consiglio comunale di Arcola, tenutosi martedì pomeriggio. A pochi minuti dall’inizio dell’assemblea Enrico Vesco, esponente della maggioranza ma indipendente, ha preso la parola rimproverando alla sindaca Monica Paganini di non aver cominciato la seduta con un’illustrazione del fatto tragico accaduto pochi giorni prima, e che tocca anche il Comune di Arcola, in quanto il giovane responsabile della morte di Aba risiede con la famiglia nella frazione collinare di Baccano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Risorse ormai ridotte al limite". Arcola, Consiglio straordinario Approfondimenti su Risorse Limitate Lavori in via Autostrada, dal 12 gennaio corsie ridotte di notte e limite a 30 km/h A partire dalla sera di lunedì 12 gennaio, in via Autostrada saranno in vigore restrizioni temporanee per lavori di riqualificazione. Colombia, Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine Il governo colombiano ha convocato un consiglio di sicurezza straordinario e deciso di rafforzare la presenza militare al confine, in risposta alle recenti tensioni nella regione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Risorse Limitate Argomenti discussi: Risorse ormai ridotte al limite. Arcola, Consiglio straordinario; Mandorlo in fiore a scartamento ridotto, budget limitato per l’edizione 2026. Risorse ormai ridotte al limite. Arcola, Consiglio straordinarioPaganini annuncia un’assemblea per confrontarsi sul caso, preceduta da una commissione sociale. Binetti (FdI): La mancanza di finanziamenti non è un alibi. I soldi devono essere ben spesi. lanazione.it Manovra sanità. D’Ambrosio Lettieri (Cri): Il Governo per fare cassa riduce in briciole il SsnLo dice l'OCSE quando fa riferimento alle ormai ridotte risorse economiche che vengono destinate al fondo sanitario. E invece di dire ‘grazie’ ai medici che sostengono le sorti del Ssn operando in ... quotidianosanita.it Nonostante due anni di solleciti da parte dell'intera avvocatura, la situazione degli Uffici del Giudice di Pace in Italia è ormai insostenibile. Mancano risorse tecniche, personale amministrativo e magistrati onorari. #Giustizia #Avvocati #OCF #Tribunale #Legal x.com Mentre Roma continua a inviare risorse pubbliche verso l’Ucraina, sostenendo Zelensky senza limiti né pudore, il Mezzogiorno viene lasciato marcire nel silenzio generale. Le priorità del Governo e del PD sembrano ormai lontane anni luce dalla realtà quotidi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.