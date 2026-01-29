Riqualificazione di corso Garibaldi | 145 giorni di lavori per 480mila euro di spesa Daniele Silvetti | Aumenterà l' attrattività

Questa mattina il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore Stefano Tombolini hanno fatto il punto sui lavori di riqualificazione di corso Garibaldi. Dopo 145 giorni di lavori e una spesa di 480 mila euro, la strada centrale della città comincia a prendere forma. Silvetti ha detto che i lavori renderanno la zona più attraente e vivibile per cittadini e visitatori. La prima fase del cantiere si è appena conclusa, e ora si guarda avanti per completare il progetto.

ANCONA – Sopralluogo questa mattina, giovedì 29 gennaio 2026, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti e dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini nella prima parte di corso Garibaldi cantierizzata per i lavori di riqualificazione della via più centrale di Ancona, i quali hanno avuto luce.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

